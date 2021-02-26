Порошенко: у Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав

"У Трампа було дуже специфічне ставлення до Криму. Але під час мого першого візиту в Білий дім і зустрічі в Овальному кабінеті 15 хвилин із 40 хвилинної розмови ми говорили про Крим. Він каже, що там лише росіяни. Я кажу: ви не знаєте, скільки там кримських татар. Там їх 300 тисяч. А ще є мільйон українців. Саме так", - розповів Порошенко.

Після цього, додав він, з'явився міжнародний документ, який називається "Декларація Помпео", який чітко заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають російську окупацію Криму.

Він також наголосив, що заяви нинішньої влади про те, що до їхнього приходу нічого не робилося - ляпас міжнародним партнерам України, які всі сім років підтримують територіальну цілісність нашої держави.