Порошенко: мир должен исключить Россию из Совбеза ООН и ускорить членство Украины в ЕС и НАТО

Решение о "частичной мобилизации" в России свидетельствует о глубоком кризисе, который переживает Владимир Путин из-за поражений в Украине. Западные государства должны перейти к быстрым решениям, в том числе исключить Россию из Совбеза ООН, дать Украине еще больше современного оружия и ускорить членство в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в эфире Sky News.

"Путин - лжец. Он говорит, что они потеряли только 6 тысяч военных в Украине (что является ложью, поскольку потери точно превышают 150 тысяч, включая более 50 тысяч убитыми). Почему тогда, потеряв всего 6 тысяч, принято решение созвать 300 тысяч?" Во-вторых, если находящиеся на контрактной службе российские солдаты не могут ничего сделать за 210 дней войны, то что смогут сделать принудительно мобилизованные? Это демонстрирует, что Путин переживает глубокий кризис, он начинает понимать, что проигрывает войну, и этой ситуацией пытается поднять температуру", - объясняет Порошенко.

По мнению Порошенко, Путин показал, что воюет не с Украиной, он воюет не только с НАТО, он сражается со всем Западным миром, с каждой европейской страной.

"В этой ситуации нельзя сомневаться с помощью. Обеспечьте нас реактивными истребителями, зенитными ракетами. Не следует воспринимать ни одного шантажа от путина - военного, продовольственного, энергетического или любого другого. Нам нужно больше санкций, чтобы ограничить путь финансово и экономически", - убежден Порошенко.

Политик уверен: нам нужно членство в НАТО, потому что Украина заплатила за это огромную цену жизнями наших военных и тонами крови.

"Нам нужно членство в ЕС. Эффективное сотрудничество в сфере военной безопасности способно депутинизировать Европу, мир и россию. Также в этой ситуации чрезвычайно важно сегодня, когда мы имеем Генассамблею ООН, изменить структуру Совета Безопасности ООН - забрать право вето у России. Потому что это страна-террорист, страна-агрессор, убивающая многие украинцы. Нам нужно исключить Россию из Совета Безопасности ООН", - убежден Порошенко.