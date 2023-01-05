Порошенко: создание ПЦУ - чудо, в которое мало кто верил

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что создание Православной церкви Украины стало настоящим чудом, а сам процесс объединения неоднократно "висел на волоске".

"Мало кто знает, на каком волоске висело создание нашей церкви. Сколько раз делегация Вселенского Патриарха покидала Украину и ехала в аэропорт. Сколько раз на грани срыва и покидания отдельными иерархами православного Собора было 15 декабря. Но произошло чудо - и мы создали ПЦУ путем объединения всех православных церквей Украины. Потому что одна не присоединилась, но это была российская церковь. Главное - впервые церкви объединились, а не создали филиалы или что-нибудь другое", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что священники церкви московского патриархата в Украине должны публично отмежеваться от Кирилла и признать Томос. Ведь московская церковь является руководством русского террористического режима.

"Приезжайте на Фанар и задекларируйте, что вы возвращаетесь в мировое православие. А если возвращаетесь, то признайте Томос, выданный Вселенским Патриархом. Затем приступите к переговорам о единой, соборной Православной Церкви Украины. Вливайтесь в нее. Я уверен, что дверь. и если вам кое-кто мешает это делать - коллаборанты, сепары, шпионы, те, кто удерживал у себя в церквях оружие или пропагандистскую русскую литературу "русского мира", деньги, которые вы получали из Кремля и все остальное - избавьтесь от таких людей", - призвал Порошенко.

Напомним, 15 декабря 2018 г. в Киеве состоялся Объединительный собор украинских православных церквей, участники которого утвердили устав и избрали предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал митрополит Эпифаний.

5 января 2019 г. Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ в храме святого Георгия на Фанаре (Стамбул) после совместного служения литургии с митрополитом Эпифанием.

6 января 2019 года Вселенский Патриарх официально вручил предстоятелю ПЦУ митрополиту Эпифанию Томос об автокефалии украинской церкви. В тот день впервые состоялось евхаристическое сослужение двух предстоятелей и иерархов и духовенства обеих церквей.