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Порошенко став об’єктом персональної ненависті Путіна, - експерт

Новини » Вибори 2019    29.01.2019 - 19:36
Порошенко став об’єктом персональної ненависті Путіна, - експерт
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко переграв Путіна у військово-дипломатичному протистоянні, вважає експерт

Президент України Петро Порошенко переграв свого російського колегу Володимира Путіна у військово-дипломатичному протистоянні. Про це заявив видатний український науковець Юрій Щербак під час виступу на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", передає кореспондент РБК-Україна.

"Об’єктом персональної ненависті українофоба Путіна став президент Порошенко. Ненависть ця особиста і токсична, обумовлена непоступливою позицією президента України, його ефективними зусиллями в організації протидії російській агресії. Давайте сьогодні прямо скажемо, що президент Порошенко переграв Путіна у багатьох компонентах військово-дипломатичної боротьби. І спасибі йому за це", - заявив Щербак.

Він також закликав громадян України підтримати на наступних виборах Петра Порошенка.

"Виходячи з життєвих інтересів нації і держави я закликаю у цей час доленосного вибору підтримати Верховного головнокомандувача, президента України Петра Порошенка і голосувати за нього на наступних виборах", - підкреслив науковець.

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