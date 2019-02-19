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Порошенко: США не будуть проводити зустрічі з РФ до звільнення моряків

Новини » Політика    19.02.2019 - 10:31
Порошенко: США не будуть проводити зустрічі з РФ до звільнення моряків
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами Порошенка, Майк Пенс запевнив у твердій позиції США з даного питання

Представники США не будуть проводити зустрічі на вищому рівні з російською стороною до звільнення захоплених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Петра Порошенка.

За його словами, на Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Майк Пенс запевнив, що керівництво США скасувало усі зустрічі з представниками Росії після захоплення українських моряків.

"І поки Росія не відпустить наших моряків - зустрічей не буде, - підкреслив Порошенко.

Порошенко: США не будуть проводити зустрічі з РФ до звільнення моряків

Нагадаємо, раніше заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що Рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила "азовський пакет" санкцій проти Російської Федерації.

Передбачається, що нові санкції проти Росії введуть в дію через кілька тижнів, вони будуть персональними. Очікується, що сьогодні про відповідне рішення оголосить верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Федеріка Могеріні. До цього вона заявила, що Євросоюз прийме одностайне рішення щодо нових санкцій проти Росії в найближчі тижні.

 

Рада ЄС назвала Росію постійним порушником прав людини
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