Порошенко: сегодня весь мир стоит с Украиной против российской агрессии

"Большая часть тех, кто сегодня был на митинге, был и несколько лет назад. Но сегодня это был другой митинг, потому что на митинге присутствовало несколько тысяч украинцев украинской общины, немцев, которые пришли нас поддержать", - рассказывает Порошенко.

По его словам, акцию пытались сорвать представители пророссийской "пятой колонны", однако они получили решительное сопротивление участников акции, среди которых немало украинцев, немцев и граждан других государств Европы.

Порошенко убежден: нужно заниматься депутинизацией Европы. Они раздают деньги, они посылают этих людей и хотят продемонстрировать, что они якобы за мир, только за мир на условиях капитуляции Украины.