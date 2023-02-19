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Порошенко: сегодня весь мир стоит с Украиной против российской агрессии

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко в Мюнхене пообщался с участниками многотысячной акции в поддержку Украины, которая прошла возле гостиницы Bayerischer Hof, где проходит ежегодная конференция безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Большая часть тех, кто сегодня был на митинге, был и несколько лет назад. Но сегодня это был другой митинг, потому что на митинге присутствовало несколько тысяч украинцев украинской общины, немцев, которые пришли нас поддержать", - рассказывает Порошенко.

По его словам, акцию пытались сорвать представители пророссийской "пятой колонны", однако они получили решительное сопротивление участников акции, среди которых немало украинцев, немцев и граждан других государств Европы.

Порошенко убежден: нужно заниматься депутинизацией Европы. Они раздают деньги, они посылают этих людей и хотят продемонстрировать, что они якобы за мир, только за мир на условиях капитуляции Украины.

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Петр Порошенко