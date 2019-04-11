У Порошенка майже немає шансів наздогнати Зеленського "чистими" методами, - політолог

Без застосування "чорних" технологій чинний глава держави Петро Порошенко навряд чи наздожене у другому турі виборів Володимира Зеленського. Про це заявив політолог, глава правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи дані останнього соціологічного опитування групи "Рейтинг".

Згідно з ним, перевага Зеленського над опонентом становить понад 40%.

"Подолати такий розрив за тиждень, на мій погляд, просто неможливо. Його неможливо скоротити "чистими" методами. Навіть якщо всі, хто не визначився, проголосують за Порошенка, чинному президенту не вистачить цього для перемоги. Але так не буває, що всі, хто не визначився, голосують за одного кандидата. Як правило, розподіл голосів – на користь лідера", – сказав Фесенко.

За його словами, на результат у другому турі можуть вплинути "брудні" технології з боку штабу Порошенка.

"Команда президента може використовувати будь-які методи, щоб наздогнати Зеленського. Крім можливих фальсифікацій і підкупу, це масовані негативні кампанії, вкидання фейків, поширення брудної брехні. Такі спроби вже мають місце, але вони можуть стати куди більш масштабними. На певну частину виборців це може вплинути", – зазначив експерт.

При цьому він додав, що дебати кандидатів можуть мати вплив лише на тих, хто не визначився з вибором.

"Якщо команда Зеленського і сам кандидат оберуть правильну тактику, добре підготуються, то, думаю, вони можуть вирівняти ситуацію. Навіть виграти дебати з точки зору емоційної переваги. Дебати не стануть вирішальним фактором. В кращому випадку для Порошенка, вони можуть вплинути на частину виборців, які вагаються", – заявив політолог.

Експерт також зазначив, що кампанія Зеленського "потрапила" в настрої українського суспільства, і це може допомогти в перемозі на президентських виборах.

"Абсолютна більшість українців хочуть радикальних змін у країні. Ми побачили його гасла – "Вибір між минулим і майбутнім". На виборах перемагає той, чия кампанія відповідає настроям суспільства. У цьому випадку настрої українців і зростання оптимізму, бажання радикальних змін у державі працюють на Зеленського. Фактично, у своїй виборчій кампанії він дав надію на зміни", – підкреслив він.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного групою "Рейтинг", у другому турі виборів президента України за Володимира Зеленського готові проголосувати 71,4% тих, хто має намір піти на дільниці і визначився з вибором. Петра Порошенко підтримує 28,6% громадян. 83% опитаних вважають, що країні потрібні радикальні зміни.