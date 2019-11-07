У Порошенка зробили заяву через обшуки у власника "Прямого"

Нова влада почала реалізовувати свої плани наступу на свободу слова. Так "Європейська солідарність" п'ятого президента Петра Порошенка прокоментувала обшуки в офісі власника каналу "Прямий" Володимира Макеєнка.

"Після вчорашніх намірів запровадити кримінальну відповідальність для журналістів за так звану "неправдиву інформацію" влада почала реалізовувати свої плани наступу на свободу слова. Прямий канал залишається одним з небагатьох засобів масової інформації, який не співає осанну президенту Зеленському", - йдеться у заяві.

"Саме з цим ми пов’язуємо обшуки в офісі Володимира Макеєнка, який є власником Прямого каналу. Ключову роль у цих діях, як завжди, відіграє поплічник Януковича Портнов та його "шістка" керівник ДБР Труба", - додали у Порошенка.

Фракція "ЄС" наголошує, що Україна переживала різні часи, але до подібних "засобів тиску на засоби масової інформації не вдавалися навіть у часи Януковича".

"Наступ на свободу слова є одним з елементів зміни геополітичного курсу країни, який проводить нинішня влада. Мотиви влади зрозумілі – побудова в Україні режиму путінського зразка, коли правляча монобільшість вже поставила під контроль президента Зеленського усі правоохоронні структури та суди", - йдеться у заяві.

"Ми будемо звертатися з відповідними заявами до європейських структур та міжнародних організацій, оскільки дії української влади не відповідають стандартам європейської демократії та повертають Україну в русло російського штибу авторитарної політики", - додали у політсилі.