У Порошенка не вважають безнадійним відставання від Зеленського майже в два рази

В команді Петра Порошенка не вважають безнадійним відставання майже у два рази від кандидата в президенти Володимира Зеленського в першому турі виборів. Про це пише РБК-Україна у своєму матеріалі "Робота над помилками: як Петро Порошенко готується до другого туру президентських виборів".

Зокрема, як повідомило джерело, один з їхніх аргументів зводиться до того, що вибори 21 квітня не будуть продовженням першого туру.

"По суті, це нові вибори, у другому турі буде зовсім інша психологія вибору", – вважають штабісти Порошенко.

Також не вважають провалом друге місце за підсумками голосування в першому турі. Проте в команді президента очікували менший розрив від лідера гонки, враховуючи, що перед виборами влада підвищила пенсії, почали роздавати готівкою субсидії і пообіцяли збільшити виплати багатодітним сім'ям.

"З огляду на те, що у вересні минулого року ми були шостими, а зараз вийшли у другий тур другими, результат ніяк не можна назвати поганим. При тому, що у нас - у влади, яку постійно критикують, не було підтримки з боку центральних телеканалів, це чудовий результат", - сказав один з близьких соратників Порошенко.

В штабі, за словами співрозмовника, хотіли бачити суперником у другому турі саме Зеленського, а не Юлію Тимошенко. І нібито саме тому перед першим туром у Порошенка майже не атакували Зеленського.

Нагадаємо, за результатами підрахунків голосовния в першому турі жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, ЦВК оголосив проведення повторного голосування 21 квітня. У другий тур вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.