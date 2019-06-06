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Порошенко вважає капітуляцією результати засідання ТКГ за участю Кучми


Порошенко закликав не допустити реваншу

П'ятий президент України Петро Порошенко вважає капітуляцією результати засідання ТКГ за участю Леоніда Кучми. Про це Порошенко заявив на брифінгу 6 червня, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook

"Ми не можемо мовчати. Ми не можемо допустити реваншу та сповзання назад до російської імперії. Закликаю усі політичні сили чітко висловити свою позицію і щодо спроби реалізації російського сценарію врегулювання ситуації на Донбасі, і щодо європейської інтеграції", - сказав Порошенко.

Він впевнений, що представник трьохсторонньої контактної групи – представник президента і має діяти виключно в межах директив президента.

"І тому ми вимагаємо відповіді – чи це є бачення президента капітуляції України? Червоні лінії – це "ні" капітуляції, це "ні" розстрілу солдат, "ні" легітимізації окупації. Якщо ми не захищатимемо самі себе, то ми не можемо вимагати від інших країн такого ж адекватного захисту", - додав Порошенко.

"Якщо ми вимагаємо, що продукція підприємств окупованих територій не повинна мати доступ на ринки США та Європейського союзу, а самі з цих вкрадених підприємств будемо купувати продукцію, то це призведе до скасування санкцій. Ми маємо усвідомити наслідки подібних заяв і кроків.  Мир на умовах капітуляції – це не мир, це і є капітуляція!", - додав він.

 

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