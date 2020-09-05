Порошенко: санкції від Росії - як відзнака за оборону України

Санкції, які запровадили російська влада проти низки українських депутатів - це своєрідний знак якості, нагорода за захист державних інтересів України.

Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з прихильниками у Дрогобичі.

"Російська Федерація запровадила персональні санкції проти Петра Порошенка. Це як державна нагорода. А крім того, проти Олега Синютки, проти Степана Кубіва і багатьох інших патріотів. Це - як знак якості", - заявив Порошенко.

За його словами, "Європейська солідарність" всередині країни продовжує тримати оборону проти п’ятої колони Кремля та "непрофесійної влади, яка боїться опозиційних політиків більше, ніж справжніх ворогів України".

"Проти кого вони боряться? Хто для них вороги? Софія Федина - бо президент себе вважає проти неї потерпілим. Він її боїться. Так ми ж і не обіцяли легкого життя, ми обіцяли, що фракція "Європейської солідарності" і буде тим парламентським спецназом, який не дасть нас затягнути за волосся в Російську імперію", - додав Порошенко.

Нагадаємо, уряд Російської Федерації розширив персональні санкції проти України. До російського санкційного списку, зокрема, потрапили п'ятий президент Петро Порошенко та колишній нардеп Святослав Вакарчук.

Рішення російського уряду набуває чинності з дня його опублікування.