Порошенко рассказал о главных составляющих побед Украины

"Мы уволили Херсон, и я не сомневаюсь, что мы освободим Донецк, мы освободим Луганск, мы освободим Крым и мы освободим каждый клочок украинской земли", - заявил Порошенко.

По его словам, наши бойцы полны решимости для того, чтобы это реализовать. А от нас зависит, чтобы мы делали три вещи.

"Первое - чтобы мы поддерживали ВСУ, и в этом наша определяющая ответственность. Второе - чтобы мы обеспечили международную поддержку Украины. И третье - мы точно должны демонстрировать единство, в том числе и в Верховной раде, относительно законодательного обеспечения нашей победы - антикоррупционной политики, эффективного повышения экономики, защиты украинских военных, защиты украинской земли и защиты украинского народа", - добавил политик.