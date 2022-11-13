RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко рассказал о главных составляющих побед Украины

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко, привезший помощь в подразделения на восточном направлении, рассказал о главных составляющих победах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Мы уволили Херсон, и я не сомневаюсь, что мы освободим Донецк, мы освободим Луганск, мы освободим Крым и мы освободим каждый клочок украинской земли", - заявил Порошенко.

По его словам, наши бойцы полны решимости для того, чтобы это реализовать. А от нас зависит, чтобы мы делали три вещи.

"Первое - чтобы мы поддерживали ВСУ, и в этом наша определяющая ответственность. Второе - чтобы мы обеспечили международную поддержку Украины. И третье - мы точно должны демонстрировать единство, в том числе и в Верховной раде, относительно законодательного обеспечения нашей победы - антикоррупционной политики, эффективного повышения экономики, защиты украинских военных, защиты украинской земли и защиты украинского народа", - добавил политик.

Как сообщалось, ВСУ уволили по меньшей мере 12 населенных пунктов в Херсонской области. Контрнаступление на этом направлении продолжается.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ с октября уволили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко