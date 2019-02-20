Порошенко: РФ перетворює окупований Крим майданчик для своїх ракет

За словами Порошенка, РФ змінює стратегічний баланс в Чорноморському регіоні та за його межами

Россия превращает оккупированный Крым в стартовую площадку для своих ракет. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона. РФ меняет стратегический баланс в регионе и за его пределами. РФ превращает Крым в стартовую площадку для своих ракет", - сказал президент.

По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму РФ разместила до 32,5 тыс. военных, 88 артиллерийских систем, 52 РСЗО, 372 боевых бронированных машин, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, шесть боевых судов и шесть подводных лодок, оснащенных системами крылатых ракет "Калибр".

Порошенко подчеркнул, что "Россия превращает в военную базу любую территорию, которую она захватывает или берет под свой контроль".

Напомним, сегодня в заявлении украинского МИД говорилось, что результаты агрессии РФ против Украины - около 13 тыс. убитых, 30 тыс. раненых, 1,5 млн переселенцев, массированное разрушение Донбасса, узурпация украинской собственности в оккупированном Крыму, масштабные нарушения оккупационными властями прав человека и международного гуманитарного права, политические преследования и запугивания украинских граждан.