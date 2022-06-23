Порошенко про рішення Євроради: вся Україна об’єдналася заради європейського майбутнього

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенко у Facebook .

"Рішення Європейської ради щодо статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди увійде у літопис української історії. Сьогодні в Україні не знайдеться жодного, хто б не працював для досягнення цієї мети. Країна обʼєдналася - і влада, і опозиція - заради протистояння ворогу, і заради європейського майбутнього", - написав Порошенко.

На його думку, саме українські воїни зробили найбільший внесок в сьогоднішній успіх. "Попереду у нас всіх дуже багато роботи. Головне - перемогти, зберегти нашу національну єдність та разом побудувати нову європейську заможну демократичну Україну. Разом до Європи! Слава Україні", - додав Порошенко.