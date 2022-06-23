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Порошенко про рішення Євроради: вся Україна об’єдналася заради європейського майбутнього

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав рішення Європейської ради. На його думку, вся країна об’єдналась заради європейського майбутнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенко у Facebook.

"Рішення Європейської ради щодо статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди увійде у літопис української історії. Сьогодні в Україні не знайдеться жодного, хто б не працював для досягнення цієї мети. Країна обʼєдналася - і влада, і опозиція - заради протистояння ворогу, і заради європейського майбутнього", - написав Порошенко.

На його думку, саме українські воїни зробили найбільший внесок в сьогоднішній успіх. "Попереду у нас всіх дуже багато роботи. Головне - перемогти, зберегти нашу національну єдність та разом побудувати нову європейську заможну демократичну Україну. Разом до Європи! Слава Україні", - додав Порошенко.

Нагадаємо, перший день саміту ЄС у Брюсселі завершився одноголосним рішенням дати статус кандидата Україні і Молдові. Що стосується Грузії, то їй належить виконати ще кілька умов.

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Петро ПорошенкоРада Європи