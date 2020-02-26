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Порошенко: рішення США продовжити санкції за анексію Криму - це позиція справжніх друзів

Новини » Політика     26.02.2020 - 14:23
Порошенко: рішення США продовжити санкції за анексію Криму - це позиція справжніх друзів
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Вашингтон ще на рік продовжив дію санкцій проти Росії

Рішення США продовжити ще на рік санкції проти Російської Федерації за анексію Криму - це добра новина, свідчення дружньої й партнерської позиції стосовно України. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Гарна новина з Вашингтону, який продовжив на черговий річний період дію санкцій проти Росії. Ми вдячні за підтвердження відданості нашій спільній боротьбі з російським агресором і твердість американської політики єдності й солідарності з Україною", - написав Порошенко.

За його словами, цим рішенням Сполучені Штати направляють чіткий сигнал про те, що вважають дії Російської Федерації щодо України підривом демократичних інституцій, безпеки, стабільності, суверенітету і територіальної цілісності, загрозою і власним національним інтересам.

"Це і є позиція справжнього друга і союзника. Як і потужний сигнал всім тим, хто марить категоріями умиротворення агресора, повернення до відносин як колись, вірою в те, що у Кремлі готові до змін у своїй поведінці та відмови від подальшої гібридної агресії. Наша боротьба триває", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на рік продовжив антиросійські санкції через анексію Російською Федерацією Кримського півострова. Трамп пояснив своє рішення тим, що дії й політика уряду Росії продовжують становити надзвичайну загрозу нацбезпеці й зовнішній політиці США.

Як писало РБК-Україна, 26 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про День спротиву окупації Криму Росією.

Порошенко: Крим обов’язково повернеться в Україну Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму
Новини України Порошенко ПетроСанкції проти РосіїСполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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