У Порошенка розповіли, як має відбуватись деолігархізація

Депутати з фракцій "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голосу" подали альтернативний проект закону про запобігання олігархізації, монополізації і корупції.

Про це повідомив народний депутат з "Євросолідарності" Микола Княжицький у Facebook.

За його словами, в законопроект опозиції закладено принцип боротьби не з олігархами, а з корупцією, яку олігархи множать через належні їм монополії та ЗМІ.

"Рішення про надання статусу олігарха приймається НАЗК і лише за результатами ряду перевірок і експертиз. Завдяки цьому олігархами визнаються не ті, кого президент просто не любить, а ті, щодо кого є юридичні підстави", - пояснив Микола Княжицький.

Також закладено норму, коли НАЗК працює у зв’язці з Антимонопольним комітетом.

"НАЗК веде відповідні реєстри декларацій і перевіряє образ життя чиновників. НАЗК проводить всі необхідні перевірки і притягує чиновників до відповідальності. Тобто воно вже сьогодні готове виконувати цей закон", - додав нардеп.

Княжицький також зазначив, що законопроект влади виписаний так, що в Україні реальні олігархи під цей статус можуть не потрапити.

"Наприклад, якщо особа володіє телеканалом, вона не може визнаватись олігархом, але якщо у неї є, приміром, блог або який-небудь канал в телеграмі, тоді так, держава буде готова визнати її олігархом", - вважає Княжицький.

За його словами, відрізняються законопроекти влади й позиції і за наслідками для олігархів.

"Президентський законопроект визначає лише один наслідок для олігархів - вони не можуть брати участь у великій приватизації. Альтернативний - визначає цілу низку зобов’язань, в тому числі у підсиленому моніторингу за належними олігарху підприємствами, щоб вони не перетворились монополії, кожна угода покупки активів підпадає під контролю АМК незалежно від суми угоди. І головне - всі чиновники, які раніше працювали на олігархів, а отже мають з ними зв’язки, підпадають під додатковий моніторинг з боку НАЗК", - пояснив він.

Депутат також наголосив, що президентський законопроект дозволяє олігархам фінансувати кандидатів на виборах без будь-яких обмежень. В той час запропонований депутатами текст істотно обмежує олігархів у можливості фінансування виборів, і відповідно, кандидати, які фінансуються всупереч таких обмежень матимуть проблеми з НАЗК і виборчими комісіями.

"Альтернативний проект встановлює вимоги до збалансованості інформації, коли кожен інформаційний посил повинен супроводжуватись оприлюдненням позицій всіх сторін конфлікту, коли забороняється замовчування істотних фактів, завдяки чому глядачі отримують маніпулятивну інформацію, не гірше ніж те що ми бачимо на ОРТ або Росія 24. При чому контроль за збалансованістю здійснюється через авторитетні громадські організації, які працюють у сфері медіа, і які вже зараз регулярно оприлюднюють регулярні звіти про маніпуляції в ефірах українських ЗМІ", - резюмував Княжицький.