У Порошенка розповіли про деталі "антиковідних" законопроектів, які зареєстрували в Раді

Депутати з фракції "Європейська солідарність" зареєстрували у Верховній раді законопроекти 4645, 4646 та 4647, які передбачають заходи щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомила народний депутат Марія Іонова.

Зокрема, у "Євросолідарності" пропонують провести тотальне тестування, визначити пріоритетні групи громадян для щеплення від коронавірусу, заборонити закупівлю вакцини в Росії, встановити кримінальну відповідальність за оборудки з вакциною.

Також "ЄС" пропонує надавати у 2021 та 2022 роках податкову знижку на витрати з діагностики і тестування COVID-19, придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, необхідних для лікування.

"Ми вже рік пропонує план Порошенка по боротьбі з COVID, аби всі медики отримали надбавки до зарплати, аби всі, хто працює з ковідними пацієнтами, отримали не одну зарплату, а три. Ми пропонуємо збільшити в бюджеті кошти на вакцинацію і негайно розпочати просвітницьку програму. Інакше Україна надовго опиниться за новим ковідним муром", - заявила Іонова.

У політсилі переконані: Кабмін має розробити Національну програму імунізації громадян від коронавірусу та забезпечити фінансування закладів охорони здоров’я, залучених до вакцинації, передбачити у державному бюджеті на придбання вакцини не менше 15 млрд грн.

"Як так сталося, що Україна - єдина країна в Європі, яка не розпочала вакцинацію, не закупила її й не почала щеплення? Хто за це несе відповідальність? В інших країнах і уряди, і прем’єри, і президенти боролися за резервацію достатньої кількості вакцин для своїх громадян. А в нас боролися за те, яка "прокладка" буде це робити. Поки влада без кінця обіцяє і нічого не робить, хворіють тисячі українців. І ці всі жертви коронавірусу - вони є жертвами влади", - резюмувала Марія Іонова.