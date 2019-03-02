Порошенко розповів про результати децентралізації

За словами Порошенка, зараз можна побачити формування бюджету кожної громади

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Одесской области рассказал о результатах децентрализации в стране. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, с декабря прошлого года на портале Open Budget опубликована информация о всех местных бюджетах Украины. На портале можно увидеть формирование бюджета по каждому населенному пункту.

Президент отметил, что общины сами могут и должны принимать решения.

"Общины сами могут и должны принимать решения. Общины должны иметь стратегию развития. Ставить перед собой реальные цели. Когда мы рассказываем людям о децентрализации, мы рассказываем что это возможность каждого самостоятельно принимать решение без опоры на Киев", - заявил он.

Также Порошенко рассказал о результатах децентрализации на местах, в частности в Одесской области.

"Сегодня уже есть конкретные результаты децентрализации. Посмотрите на общины Одесской области. Община ликвидировала схему центр-периферия. За два года отремонтировали фасады 11-ти школ, 6-ти детсадов и использовали энергосберегающие технологии. За год смогли сэкономить на отоплении", - рассказал президент.

Кроме того, по его словам, на строительство, реконструкцию и текущий ремонт автомобильных дорог в регионе было направлено более 3 миллиардов гривен.

"За 2 года начатого таможенного эксперимента Одесская область получила 3 млрд 100 млн грн на строительство дорог. И уже 455 км дорог построено и отремонтировано", - добавил Порошенко.

Напомним, 23 января Кабинет министров Украины утвердил план реализации второго этапа реформы децентрализации. Согласно плану, ключевой целью второго этапа децентрализации является проведение местных выборов в 2020 году на новой территориальной основе.