Порошенко розповів, для чого Путін тисне на Європу

За його словами, ситуація на кордонах України значно серйозніша, ніж навесні цього року.

"Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він атакувати, та й сам він точно цього не знає також! Ми опинилися в ситуації квітня 2021 року, коли російські військові вже були сконцентровані на кордоні. Однак цього разу все ще серйозніше. Вони розгорнули більш складне обладнання, наприклад, ракети малої дальності. Небезпека реальна", - застерігає Порошенко.

Він також зауважив, що Путін після ескалації у квітні вирішив знову "натиснути на Західну Європу, яку він вважає слабкою".

"Подивіться, що відбулося від квітня місяця, після того, як Путін ніби відвів свої війська. По-перше, він отримав зелене світло на добудову газопроводу "Північний потік-2". Він взяв під контроль Білорусь після розгону громадянської опозиції та мігрантської кризи, організованої Лукашенком. Хто б міг уявити таке в серпні минулого року? Сьогодні Путін є фактичним власником Білорусі, і це створює нову небезпеку для України, яка ділить більш ніж 900-кілометровий кордон з Білоруссю. Цей кордон сьогодні такий же небезпечний, як і той, який ми маємо з Росією", - додав Порошенко.

На думку Порошенка, Путін прагне скасувати процес інтеграції України до НАТО.

"Його головна мета - розширити сферу свого впливу. Путін хоче повернути Україну в СРСР 2.0! З цього приводу слід розуміти одне: Путін завжди йде настільки далеко, наскільки йому це дозволяє зробити Захід. Він не має червоних ліній. Лише сила може його спинити", - резюмує Порошенко.