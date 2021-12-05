ru ua
Нд, 05 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко розповів, для чого Путін тисне на Європу

Новость на русском →
Київ, Неділя 05 грудня 2021 15:44
Порошенко розповів, для чого Путін тисне на Європу Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Володимир Путін вважає Західну Європу слабкою і тому йде далі у своїй агресії проти України.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв´ю французькому L’Express.

За його словами, ситуація на кордонах України значно серйозніша, ніж навесні цього року.

"Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він атакувати, та й сам він точно цього не знає також! Ми опинилися в ситуації квітня 2021 року, коли російські військові вже були сконцентровані на кордоні. Однак цього разу все ще серйозніше. Вони розгорнули більш складне обладнання, наприклад, ракети малої дальності. Небезпека реальна", - застерігає Порошенко.

Він також зауважив, що Путін після ескалації у квітні вирішив знову "натиснути на Західну Європу, яку він вважає слабкою".

"Подивіться, що відбулося від квітня місяця, після того, як Путін ніби відвів свої війська. По-перше, він отримав зелене світло на добудову газопроводу "Північний потік-2". Він взяв під контроль Білорусь після розгону громадянської опозиції та мігрантської кризи, організованої Лукашенком. Хто б міг уявити таке в серпні минулого року? Сьогодні Путін є фактичним власником Білорусі, і це створює нову небезпеку для України, яка ділить більш ніж 900-кілометровий кордон з Білоруссю. Цей кордон сьогодні такий же небезпечний, як і той, який ми маємо з Росією", - додав Порошенко.

На думку Порошенка, Путін прагне скасувати процес інтеграції України до НАТО.

"Його головна мета - розширити сферу свого впливу. Путін хоче повернути Україну в СРСР 2.0! З цього приводу слід розуміти одне: Путін завжди йде настільки далеко, наскільки йому це дозволяє зробити Захід. Він не має червоних ліній. Лише сила може його спинити", - резюмує Порошенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Петро Порошенко
NEWS
"Північному потоку-2" кінець, якщо Путін зважиться на вторгнення до України, - лідер ЄНП
"Північному потоку-2" кінець, якщо Путін зважиться на вторгнення до України, - лідер ЄНП
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього