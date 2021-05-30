Порошенко розповів, які санкції зупинять Росію

Україна робить все можливе для свого захисту від російської агресії, але їй потрібна підтримка Заходу.
Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю "Le Figaro".
"Ми боремося за свою країну, але нам потрібен єдиний фронт Заходу на підтримку України. Потрібні міжнародні санкції - починаючи з ембарго проти російського газу і нафти, замороження російських активів, відключення Росії від платіжної системи Swift", - заявив Порошенко.
На його думку, Україна потребує допомоги у зміцненні наших систем безпеки і оборони через співпрацю з НАТО та придбання летальної оборонної зброї.
Також за його словами, Захід мав би перешкодити будівництву трубопроводу "Північний потік-2".
"В іншому разі це було б запрошення Путіну продовжувати свою агресію проти нашої країни. Те, що відбувається на Донбасі, - це не заморожений конфлікт. З початку року російські сили вбили 43 українських солдатів. По-друге, війну треба припинити. Для цього існує лише один інструмент: розгортання місії "блакитних шоломів" під мандатом Ради безпеки ООН на всій окупованій території", - говорить Порошенко.
Водночас Порошенко наголошує, що найбільша помилка нинішньої влади - думати, що можна укласти мир з Володимиром Путіним.
"Російський президент не хоче миру з Україною. За два роки він видав 200 000 російських паспортів населенню в окупованому Донбасі, оскільки хоче мати привід захистити російських громадян на нашій території. Це абсолютно незаконно. Це повзуча окупація Донбасу", - резюмував політик.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що уряд України пропонує запровадити санкції проти 11 громадян РФ за відвідування окупованого Криму всупереч українському законодавству. Київ запропонує зробити аналогічний крок органам ЄС, США і Канади.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про продовження санкцій проти російських телеканалів НТВ, ВГТРК, ТНТ, "Звезда", "Перший канал" та інших.