Порошенко розповів, які санкції зупинять Росію

"Ми боремося за свою країну, але нам потрібен єдиний фронт Заходу на підтримку України. Потрібні міжнародні санкції - починаючи з ембарго проти російського газу і нафти, замороження російських активів, відключення Росії від платіжної системи Swift", - заявив Порошенко.

На його думку, Україна потребує допомоги у зміцненні наших систем безпеки і оборони через співпрацю з НАТО та придбання летальної оборонної зброї.

Також за його словами, Захід мав би перешкодити будівництву трубопроводу "Північний потік-2".

"В іншому разі це було б запрошення Путіну продовжувати свою агресію проти нашої країни. Те, що відбувається на Донбасі, - це не заморожений конфлікт. З початку року російські сили вбили 43 українських солдатів. По-друге, війну треба припинити. Для цього існує лише один інструмент: розгортання місії "блакитних шоломів" під мандатом Ради безпеки ООН на всій окупованій території", - говорить Порошенко.

Водночас Порошенко наголошує, що найбільша помилка нинішньої влади - думати, що можна укласти мир з Володимиром Путіним.

"Російський президент не хоче миру з Україною. За два роки він видав 200 000 російських паспортів населенню в окупованому Донбасі, оскільки хоче мати привід захистити російських громадян на нашій території. Це абсолютно незаконно. Це повзуча окупація Донбасу", - резюмував політик.