Порошенко розповів, як формує список на вибори

П'ятий президент України Петро Порошенко оголосив про реалізацію принципу рівності прав жінок і чоловіків в партійному списку на вибори до Верховної ради. Про це Порошенко написав на своєму Facebook.

"Ми не просто оновлюємося. Ми беремо за основу найпотужніші європейські принципи. Європейська cолідарність – перша партія в Україні, яка бере на себе зобов’язання не просто заявляти, а на практиці реалізовувати принципи рівності чоловіків і жінок", - написав Порошенко.

Він пообіцяв, що за кілька днів буде відома кількість жінок у партійному списку.

"Але вже зараз можу сказати, що багато. І всі вони готові перемагати і рухати Україну вперед", - поділився Порошенко.