У Порошенка розкритикували владу за допуск представника партії Шарія на довибори у 50 окрузі

"Влада продовжує свою війну з опозицією, волонтерами, ветеранами і Юлією Кузьменко. Нашу кандидатку просто не випустили на округ, щоб вона сама за себе вела агітацію. І тому це були вибори без кандидата, дуже складні для нашої політичної сили", - заявила Геращенко.

За її словами, переможцями виборів стали люди, які мали безпосередню причетність до організації так званих "референдумів".

"СБУ та інші компетентні органи не помічають зараз цих ризиків, так само як і інформації про можливий другий російський паспорт в одного з кандидатів. СБУ однією рукою заводить справи на Шарія, а другою рукою не помічає того, що представники цієї партії продовжують балотуватися на виборах", - додала Геращенко.

Попри це, команда "ЄС" отримала гідний результат, вважає вона.

"Марія Іонова, яка там очолює штаб, інші депутати взяли на себе цю відповідальність. Це безпосередній діалог з виборцями. Юлія мала можливість тільки віртуально спілкуватися, але була присутня на окрузі набагато більше, ніж інші кандидати", - зазначила Геращенко.

Водночас вона наголосила, якби демократичні сили були здатні до об’єднання, результат був би інший.

"В результаті розпорошення голосів хтось отримав менш як 1%, хтось трошки більш як 1%, а ми могли б разом зібрати цих 10%, щоб продемонструвати величезний потенціал Донеччини на такі об’єднання", - наголосила Геращенко.

Геращенко також додала, що "Європейська солідарність" як загальнодержавна опозиційна сила буде продовжувати активну діяльність у східних регіонах України у позавиборчий період.

"Ці вибори показали готовність до мобілізації проукраїнського електорату. Хочу подякувати всій нашій команді, яка у відсутність кандидата так агітувала за те, що Україна починається з Донбасу", - резюмує Геращенко.