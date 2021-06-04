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Порошенко розритикував владу за імпорт електроенергії та вугілля з Росії у 2020-2021

Автор: РБК-Україна

В умовах енергетичної кризи 2014-2015 років та окупації частини Донбасу Україна була змушена купувати вугілля в Росії. Пояснень для імпорту з Росії зараз немає.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Ми сьогодні дуже легко можемо пояснити в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, українського антрациту, ми вимушені були купувати вугілля в Росії. Завозити з державних шахт. Наш уряд і наше Мінпаливенерго завозили вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно порожніх вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію", - заявив Порошенко.

Він також зазначає, що немає пояснень для покупки електроенергії і вугілля з окупованих територій і з Росії, коли в Україні перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, що видобувається в Україні.

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

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