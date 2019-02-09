Порошенко: в рамках монетизації субсидій кожна родина отримає в середньому по 1,5 тис. гривень

За словами президента, монетизація субсидій буде реалізована вже в березні

Президент Украины Петр Порошенко на форуме "Открытый диалог" заявил, что в рамках монетизации субсидий на услуги ЖКХ каждая семья уже в марте получит в среднем по 1,5 тыс. гривен. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Около 4 млн семей домохозяйств, наконец, уже за февраль месяц смогут в марте получить живые деньги. Эти выплаты будут составлять в среднем 1,5 тыс. гривен на каждое домохозяйство", - сказал он.

По словам президента, монетизация субсидий будет реализована уже в марте.

Также он заявил, что Украина должна отказаться от импортного газа и нарастить собственную добычу

"Мы не должны покупать газ в России. Мы вообще должны не покупать импортный газ - должно хватить газа украинского", - заявил Порошенко.

Напомним, выплата субсидий в наличной форме начнется 4 марта 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года. Предполагается, что эта инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ожидается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий.

Отметим, министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией. Он также отметил, что фактически субсидия превращается в социальную помощь.