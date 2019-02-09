Порошенко: в рамках монетизації субсидій кожна родина отримає в середньому по 1,5 тис. гривень

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами президента, монетизація субсидій буде реалізована вже в березні

Президент України Петро Порошенко на форумі "Відкритий діалог" заявив, що в рамках монетизації субсидій на послуги ЖКГ кожна сім'я вже в березні отримає в середньому по 1,5 тис. гривень. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Близько 4 млн сімей домогосподарств, нарешті, вже за лютий місяць зможуть у березні отримати живі гроші. Ці виплати будуть становити в середньому 1,5 тис. гривень на кожне домогосподарство", - сказав він.

За словами президента, монетизація субсидій буде реалізована вже в березні.

Також він заявив, що Україна повинна відмовитися від імпортного газу і наростити власний видобуток

"Ми не повинні купувати газ в Росії. Ми взагалі не повинні купувати імпортний газ - повинно вистачити газу українського", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, виплата субсидій у готівковій формі розпочнеться 4 березня 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Передбачається, що ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Крім того, очікується посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій.

Зазначимо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що субсидія буде виплачуватися одночасно з пенсією. Він також зазначив, що фактично субсидія перетворюється на соціальну допомогу.