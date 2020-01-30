Порошенко в п'ятницю не прийде на допит в ДБР, - адвокат

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко не прийде в п'ятницю, 31 січня, на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР) у зв'язку з закордонним відрядженням. Про це слідчих Державного бюро розслідувань поінформував адвокат Порошенко Ігор Головань.

"У зв'язку з важливою зарубіжною поїздкою Петро Порошенко не зможе прибути 31 січня на допит в ГБР", - зазначив Головань, додавши, що Порошенко до пізнього вечора 3 лютого перебуватиме у відрядженні за межами України і не може прибути за викликом з поважної причини.

Також адвокат зазначив, що 24 січня Порошенко, перебуваючи в ГБР, заявляв про свою готовність у той же день дати свідчення по всіх справах і попереджав про заплановане відрядження 31 січня.

Нагадаємо, на 31 січня 2020 року призначений допит Петра Порошенка у якості свідка у справі українських моряків.

"Справа українських моряків стало першим кримінальним провадженням, яке ініціював соратник Януоквича Андрій Портнов після повернення в Україну навесні 2019 року. Це справа по своїй суті продовжує лінію Кремля і практично ідентична справі ФСБ, за яким відбувалося незаконне судилище українських моряків", - зазначив Головань, додавши, що у зв'язку з відрядженням Порошенко дасть свідчення у справі українських моряків після повернення.

Як писало раніше РБК-Україна, Державне бюро розслідувань оголосило про примусовий привід п'ятого президента України Петра Порошенка на допит.

На початку грудня Держбюро початок розслідування про можливу державній зраді Порошенко під час підписання Мінських угод.