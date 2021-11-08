Порошенко: з Путіним нема про що говорити, його стратегія не передбачає існування держави Україна

Стратегія Кремля не передбачає існування держави Україна, тому з президентом Росії Володимиром Путіним нема про що говорити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву п'ятого президента України Петра Порошенка в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"З Путіним нема про що говорити. В статтях Путіна і Медвєдєва виписана його стратегія. І ця стратегія не передбачає існування держави Україна. Крапка! А ви хочете повторити помилку Придністров’я, Осетії, Абхазії та інших, і йти з ним про щось домовлятися. Результат буде такий самий, як ми бачимо у цих державах", - наголосив Порошенко.

Він вкотре нагадав, що це Росія систематично не виконує Мінські угоди, і тому на неї були накладені міжнародні санкції.

"Весь світ застосував санкції проти Російської Федерації за невиконання Мінських угод. Це рішення затверджено Радою безпеки ООН. В чому полягає невиконання Мінських угод? Росія не забезпечила всестороннього припинення вогню. Росія не забезпечила виведення іноземних військ. Росія не забезпечила виведення важкої техніки та артилерії. Росія не забезпечила звільнення наших заручників. Росія не забезпечила безпековий компонент", - наголосив Порошенко.

За словами Порошенка, на Берлінському саміті, якщо подивитися протоколи, подивитися затверджену дорожню карту: всі сторони - Росія уже навіть тоді поставила підпис, що вона погоджується, - до виборів застосовуються миротворці з мандатом Ради безпеки ООН.

"Вони в день виборів мають бути заміщені українськими прикордонниками. Під Мінськими угодами поставив підпис Путін", - зазначив п’ятий президент.

Він додав. що зараз Путін нічого не підписує, бо він не зацікавлений ні в мирі, ні в існуванні держави Україна.

"І тому нам треба бути об’єднаними, нам треба бути сильними, нам треба протистояти енергетичній, військовій, безпековій, ковідній, медичній і політичній агресії, з фейковими новинами, які деякі тут розповсюджують. Ми маємо втримати і врятувати Україну. Я дуже сподіваюся на це. У нас все вийде", - резюмує Порошенко.