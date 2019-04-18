Порошенко: Путін не відмовився від планів знищити Україну

Президент України Петро Порошенко заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін не відмовився від планів знищити Україну. Про це Порошенко сказав у терміновому зверненні до українців, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко наголосив, що попри те, що президенту країни-агресора Росії не вдалося реалізувати жоден з його планів в Україні, він досі прагне знищити Україну, прагне реваншу.

"За п’ять років Путін не досяг жодної своєї стратегічної цілі щодо України. Намагався атакувати нас з фронту і підірвати з тилу. Нічого у нього не вийшло. Він прагне реваншу. Він не відмовився від планів знищити Україну, позбавити нас незалежності і розмити нашу національну ідентичність", - заявив Порошенко.

"Перше, що він ставить собі за мету - негайно зупинити наш рух до Євросоюзу та НАТО як системи колективної безпеки. Вона Росії не по зубах, а нас - нас вона надійно захистить", - додав Порошенко.

Також Порошенко підкреслив, що за результатами парламентських виборів Кремль докладе чималих зусиль до формування лояльної до Москви більшості.

"А вже зараз Путін розраховує на слабкого, непідготовленого, некомпетентного новачка на посаді президента України… Якого легко переграє і на безпековому, і на дипломатичному, і на політичному фронтах", - зазначив він.

Порошенко нагадав, що у програмі його опонента немає жодного слова про Євросоюз.

"То ж мене не дивує, що за нього агітує Москва: від Жириновського та Зюганова до нашої еміграції на чолі з Азаровим, яка вже спакувала валізи для повернення в Україну. Як і група олігархів-втікачів", - сказав він.