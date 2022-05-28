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Порошенка не пустили на Парламентську асамблею НАТО, - Геращенко

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Прикордонники не дозволили перетнути кордон п'ятому президенту Петру Порошенку для участі у Парламентській асамблеї НАТО. Раніше офіційний склад делегації затвердив голова Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко.

"Сьогодні увечері Порошенка не пропустили через кордон. Без пояснення причин. Прикордонники на пункті перетину Рава Руська несли якусь нісенітницю про "підроблене чи скасоване розпорядження", хоч всіх інших депутатів випускають з країни без жодних проблем", - заявила Геращенко.

За її словами, керівництво фракції "ЄС" намагалося зв’язатися з головою ВР, аби зрозуміти, що відбувається, однак він не вийшов на контакт.

"Сегрегація депутатів вже давно відбувається за партійною приналежністю, але подібне зухвальство ми бачимо вперше, і це повертає країну в часи Януковича", - переконана Геращенко.

"Європейська солідарність" розцінює цю ситуацію як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком.

"Це не просто підрив задекларованої єдності, а повна її руйнація. Це дріб’язкова і негідна політика. Ця провокація направлена на розкол суспільства, руйнацію міжнародного іміджу України", - додала вона.

За її словами, особливо небезпечно це виглядає напередодні важких дебатів про отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС.

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НАТОПетро Порошенко