Порошенко прокоментував законопроект Держдуми РФ про невизнання виборів в Україні

Президент Петро Порошенко вважає, що законопроект Державної думи Росії про невизнання виборів 2019 в Україні підтверджує справжню позицію Росії і демонструє, для чого вона намагалася відправити своїх спостерігачів на вибори в Україну. Про це він заявив під час прямого ефіру на телеканалі "Інтер", передає РБК-Україна.

"Я думаю, що це діагноз. Коли хтось вносить до Державної думи РФ законопроект про невизнання виборів в Україні - це просто означає, що вони думають, що це є територія Російської Федерації. Вони думають в ідіологемі "единого народа", - сказав Порошенко.

Він додав, що Україна ніколи більше не повернеться ні в Радянський Союз, ні в Російську імперію, а її незалежність буде гарантована членством в ЄС і НАТО.

"Поки Росія є для України країною-агресором і спостерігачів російських у нас не буде. Яку мету справді переслідували російські спостерігачі дуже яскраво демонструє цей законопроект. Вони, заплющивши очі, мали на меті просто дискредитувати ці вибори", - заявив Порошенко.

Раніше стало відомо, що фракція Ліберально-демократичної партії Росії внесла на розгляд Держдуми проект постанови про невизнання підсумків виборів президента України 31 березня.

Нагадаємо, у Держдумі РФ 20 березня заявили про створення спеціальної робочої групи в нижній палаті, яка оцінить збитки від "дій України економіці Кримського півострова".