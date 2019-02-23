Порошенко прокоментував законопроект про обмеження ФОПів

Президент наголосив, що прийме участь в обговоренні законопроекту разом з представниками Кабінету міністрів

Президент Украины примет участие в обсуждении законопроекта Министерства социальной политики ограничения деятельности ФЛПо. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время заседания совета регионального развития во Львовской области, передает корреспондент РБК-Украина.

"Хочу сказать, что предложение Министерства социальной политики внести правки в трудовой кодекс, каким бы мы ограничили деятельность ФЛП на едином налоге вообще и в ИТ секторе в частности - это рабочая инициатива самого министерства. Правительство это решение не принимало, президент его не видел. А министерство как орган, который отвечает за наполнение пенсионного фонда конечно должен искать путь легализации трудовой занятости", - сообщил Порошенко.

Президент подчеркнул, что примет участие в обсуждении законопроекта вместе с представителями Кабинета министров.

"Мы в ближайшее время тщательно обсудим модель, которую они предложили. Она не рассматривалась еще на Кабмине", - сообщил он.

Напомним, в материале РБК-Украина "Трудовая повинность: чем предприниматели-"упрощенцы" не угодили Кабмину" речь шла о том, что из семи критериев трудовых отношений в законопроекте Минсоцполитики наиболее дискриминационными есть два.

Министерство социальной политики обнародовало для обсуждения законопроект, которым предлагает дополнить Кодекс законов о труде, прописав в нем семь признаков трудовых отношений и введя понятие о "презумпции наличия трудовых отношений".

В законопроекте перечислены следующие критерии. Во-первых, если человек периодически - два и более раз, получает от другого лица деньги за выполненную работу или услуги. Во-вторых, если предоставляет услугу или делает работу конкретной квалификации по поручению и под контролем лица, в чьих интересах эта работа делается. Третье условие, что свидетельствует о трудовых отношениях, - вознаграждение за выполненную работу или услугу является единственным источником дохода человека или составляет более 75% его дохода за последние полгода.

Четвертый критерий трудовых отношений, который предлагает прописать в Кзот Минсоцполитики, предусматривает, что работа и услуги предоставляются на рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка. Если человек выполняет ту же работу, что и штатные сотрудники, значит, это тоже можно считать признаком трудовых отношений. Шестое и седьмое условии - если работодатель предоставляет рабочее место, создавая условия труда, а также определяет продолжительность рабочего времени.

Таким образом, министерство хочет стимулировать работодателей, чтобы они заключали трудовые договоры с каждым, кто де-факто является их сотрудником, но официально не оформлен или предоставляет услуги как физлицо-предприниматель (ФЛП).