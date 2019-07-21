Порошенко прокоментував вибори в Раду

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко подякував за голоси "Євросолідарності"

Петро Порошенко подякував всім, хто віддав голос за «Європейську Солідарність». Про це Порошенко сказав під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Під час кампанії я неодноразово наголошував на тому, що ми йдемо до Верховної Ради України не за посадами. Ми йдемо відстоювати стратегію, цінності і принципи. Так, як ми боронили державу протягом 5 років, поки хтось займався іншими справами. Поза формальним розподілом на владу та опозицію, ми готові до стратегічної та ситуативної співпраці з усіма, хто підтримуватиме курс на вступ до ЄС та НАТО", - сказав Порошенко.

Щодо майбутніх завдань партії в Верховній Раді, Порошенко розповів: «Ще раз наголошую: ми – команда державників. І принцип «чим гірше, тим краще» – це точно не про нас.

"Ми завжди будемо говорити одним голосом на міжнародній арені, відстоюючи наші національні інтереси. Для нас інтереси України є понад усе. Я використаю весь досвід, знання та зв’язки, здобуті за останні роки, а також спрямую зусилля на посилення нашої міжнародної коаліції. Коаліції, яка була створена нашою командою разом з нашими партнерами. І ми не дозволимо Путіну і його «п’ятій колоні», дилетантам або популістам цю коаліцію зламати", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що допомагатиме з підтримкою союзників, буде протистояти російській агресії.

"Ми продовжимо ефективну дипломатію в українських національних інтересах і не дамо винести Україну за дужки світових процесів, зробити її розмінною монетою у чужих іграх. Ще раз хочу наголосити про принцип “нічого про Україну без України” . Він залишається пріоритетним на порядку денному.

Пріоритетною для нас є і реалізація положень Конституції, що визначають найпершим завданням влади роботу над вступом до ЄС і НАТО. Ці зміни до Конституції зробила наша команда. Впевнений, що ця робота буле сприяти зміцненню нашої державності", - сказав він.

На думку Порошенка, саме на цьому шляху до Європейського Союзу слід шукати розв’язання проблем бідності, тарифів.

"Саме на шляху до НАТО нам треба шукати припинення агресії на Донбасі і повернення Криму в Україну – а України в Крим. Ми знаємо, що до Верховної Ради обрано чимало депутатів різних фракцій, які так само як і ми бачать шлях України в ЄС. Коли пил від перегонів спаде, вони зможуть побачити нашу руку, яку наша команда подає для партнерства. Знаю, що у нас багато можливостей для консолідації навколо законів, потрібних економіці, соціальній сфері, освіті, охороні здоров’я. Законів, необхідних для державотворення. І законів для побудови інвестиційного клімату. Ми йдемо до Верховної Ради реалізовувати цю програму і готові шукати союз», - сказав Порошенко.