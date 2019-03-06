Порошенко прокоментував будівництво аеропорту у Дніпрі

Президент впевнений, що влада повинна підтримувати проект

Президент Украины Петр Порошенко призвал раз и навсегда закрыть вопрос и дискуссии по аэропорту в Днепропетровской области. Об этом он заявил во время визита в Днепропетровскую область в ходе заседания Рады регионального развития, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "МОСТ".

"Если есть воля общины, мы как государственная власть должны ее поддержать и закончить эксперимент. У меня был один вопрос. Если мы помогаем общине, значит, и собственность должна быть общественная. Нужно остановить эту судебную волокиту, так как судебная реформа должна стать на защиту интересов общины", - сказал президент.

Мэр Днепра Борис Филатов в свою очередь обратил внимание, что одной из главных проблем Днепра является транспортное сообщение.

"Днепр – это крупный город-миллионник. Самая первая и основная проблема – это проблема с транспортным сообщением. Фактически город превратился в анклав, который живет самостоятельной жизнью", - цитируют его слова "Украинские новости".

По мнению Филатова, рассматриваемый Министерством инфраструктуры вариант строительства вне города (на необустроенной территории в смт Соленое) выглядит в глазах общественности нереалистичным и политически ангажированным, а диалог с общиной не ведется.

"Министерство инфраструктуры воздерживается от профессионального объяснения, почему это именно Соленое, а не Днепр. К сожалению, без диалога с общиной иногда возникают кривотолки о том, что это не более чем предвыборный пиар-проект. Хотелось бы, чтобы все уполномоченные лица мыслили в первую очередь проектами, а не "прожектами", - заявил мэр.

Как известно, петиция горожан к президенту Украины о выделении госфинансирования на строительство современной взлетно-посадочной полосы действующего в городской черте днепровского аэропорта собрала 25 тыс. необходимых голосов.

Новый аэропорт планируют строить в формате частно-государственного партнерства. Соответственно, аэродромный комплекс, включая современную взлетно-посадочную полосу, будет находиться в государственной собственности (как стратегический объект гражданского и военного назначения) и финансироваться за счет бюджетных средств.

Частная составляющая проекта касается нового аэровокзального комплекса. Готовность взять ее на себя неоднократно публично подтверждал владелец и президент группы DCH Александр Ярославский, инвестор строительства нового Международного аэропорта "Харьков" в рамках подготовки "первой столицы" к Евро-2012.

Согласно его оценкам, новый аэропорт в Днепре на базе действующего можно построить за 2-3 года, и Ярославский готов вложить в возведение терминалов порядка 60-70 млн долларов.

После обсуждения строительства днепровского аэропорта с Борисом Филатовым, бизнесмен выделил 3 млн грн на профессиональную оценку стартовых условий реализации проекта специализированной компанией Airoport Consulting Vienna (Австрия). Команда западных экспертов и специалистов харьковского аэропорта приступила к работе в конце января 2019 г. Результаты исследования, по имеющейся информации, ожидаются в середине марта.