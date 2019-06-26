Порошенко прокоментував скасування назв проспектів Бандери та Шухевича у Києві

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко обурений рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який напередодні ухвалив рішення про скасування назв проспектів Бандери та Шухевича у столиці, повернувши їм старі проросійські назви. Про це Петро Порошенко заявив під час Форуму регіонального розвитку у Трускавці, повідомляє прес-служба політсили.

Порошенко заявив, що вже зв’язався із керівництвом фракції "Солідарність" у Київраді, щоб міські депутати ще раз проголосували за перейменування вулиць.

Порошенко наголосив, що рішення ухвалював суд, який не встигли реформувати, а судді не пройшли необхідну процедуру перевірки.

"То не суддя: в нереформованому Київському окружному суді ні він, ні весь колектив суду не ходив ні на атестації, ні на іспити. А сьогодні він приймає рішення про скасування назв вулиць у Києві. Вони повертають комуністичні назви, дійдуть до того, що будуть ідоли Лєніна повертатися знову на українські вулиці в селах, селищах, містах. Вони забезпечують повернення з-за кордону злочинців епохи Януковича - ми точно цього не дозволимо зробити", - підкреслив він.