Порошенко прокоментував голосування за зняття недоторканності

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" та народний депутат Петро Порошенко прокоментував голосування за основу в першому читанні за законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Про це Порошенко написав на своєму Facebook.

"363 голосів за зняття депутатської недоторканності! Фракція "Європейська солідарність" підтримала цей законопроект у першому читанні, тому що ані мені, як п‘ятому президенту України, ані "Європейській солідарності" нічого боятися", - написав Порошенко.

"Ми діяли в рамках закону, і мета нашого перебування у Верховній раді lХ скликання – рух країни до ЄС та НАТО. А це і означає верховенство права і рівність усіх перед законом!", - додав нардеп.

Нагадаємо, 9 червня 2018 року Конституційний суд України визнав відповідним Основному закону президентський законопроект про скасування недоторканності народних депутатів з відтермінуванням до 2020 року.