У Порошенка закликають до спільних зусиль із протидії "п’ятій колоні" Кремля

фото: "Європейська солідарність" (eurosolidarity.org)

В партії зазначають, що важлива частина кремлівського плану - дискредитація Революції Гідності та її здобутків

Фейки, які дискредитують Революцію Гідності, це частина кремлівського плану на знищення незалежності України. Про це йдеться у зверненні "Європейської солідарності" на офіційному сайті. "Своєю вчорашньою заявою проросійська партія "Опозиційна платформа – За життя" вкотре викрила себе і довела, що й хвороблива маячня Жванії, і "плівки" Деркача, і "викриття" Онищенка – це частини цілеспрямованої інформаційної кампанії Москви та її п’ятої колони в Україні", - вважають в політсилі.

У зверненні також наголошується, що вістря цієї атаки "спрямоване на Петра Порошенка та "Європейську солідарність" як єдину силу, яка здатна протистояти російському реваншу".

Крім того, в партії додають, що важлива частина цього плану - дискредитація Революції Гідності та її здобутків, головним із яких є "рішучий європейський вибір переважної більшості українців".

"Усі ці фейки активно поширюються інформаційним пулом Медведчука – "112 Україна", NewsOne та ZIK, дедалі частіше і все активніше до них приєднується "1+1", що зайвий раз доводить присутність Медведчука серед власників цього медіа і засвідчує політичне партнерство Медведчука та Коломойського", - зазначають у Порошенка.

"Європейська солідарність" закликає всі патріотичні політичні сили до спільних скоординованих зусиль із протидії "п’ятій колоні" Кремля та її реваншистським планам, спільного захисту незалежності, свободи, європейського та євроатлантичного вибору України.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що "п’ята колона" Кремля намагається розхитати підвалини української державності.

За його словами, Декларація про державний суверенітет України, ухвалена 30 років тому, стала дорожньою картою геополітичної катастрофи Путіна.

Зазначимо, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа розповів, що українські військові готуються до можливого вторгнення Росії з території окупованого Криму.

У представництві президента України вважають, що Росія може спробувати захопити території Херсонської області через проблеми з водопостачанням в Криму.