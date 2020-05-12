У Порошенко закликають підтримати зміни до законопроекту про страхування медиків

"Європейська солідарність" звернулася до лідерів депутатських груп та фракцій у Верховній раді із закликом підтримати зміни до ухваленого закону щодо страхування лікарів. Про це йдеться у зверненні на сайті політсили, передає РБК-Україна.

"7 травня 2020 року відбулося позачергове засідання Верховної Ради України, ініційоване фракцією "Європейської солідарності" та скликане на вимогу 156 народних депутатів України. Порядок денний цього засідання передбачав розгляд двох законопроектів - проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб) (реєстр. № 3376 від 22.04.2020) та проекту Закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (реєстр. № 3380 від 23.04.2020), але альтернативні законопроекти внесли певний дисбаланс у логіку запропонованих ініціатив", - йдеться у зверненні.

Втім, зазначають в політсилі, у переддень проведення засідання було подано альтернативні законопроекти, один з яких - "Про внесення змін до статті 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей), який й був ухвалений.

"На жаль, згідно з положеннями цього акту, медичний працівник, який захворів на коронавірусу хворобу (COVID-19), отримує право на виплату тільки у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 (одного) календарного року; а крім того розмір цих виплат залежить від групи інвалідності", - додають у Порошенка.

В партії переконані, медпрацівники перебувають на передовій боротьби з пандемією, тому справедливо, якщо страхові виплати будуть виплачуватися незалежно від встановлення групи інвалідності.

"Для захисту прав медиків пропонуємо внести зміни до згаданого закону і встановити, що держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я, у разі захворювання працівника коронавірусною хворобою (COVID-19), – в обсязі до 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Розмір та порядок здійснення цих страхових виплат визначатимуться Кабінетом Міністрів України", – йдеться у листі.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.