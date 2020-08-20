У Порошенка закликали владу оприлюднити деталі перемовин за підсумками засідання ТКГ

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагає владу підтвердити автентичність оприлюднених Росією документів, які пропонується ухвалити на зустрічі зовнішньополітичних радників "нормандської четвірки", і повідомити чи отримував вказівки Леонід Кравчук погодитись на звернення до парламенту щодо "особливого статусу" Донбасу і виборів на території ОРДЛО.

Про це написала народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці в Facebook.

"Як народна депутатка України, звертаюся до президента Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня, а також підтвердити чи спростувати згоду голови української делегації Леоніда Кравчука звернутися до парламенту, аби він підтримав запропоновані росіянами умови", - написала нардеп.

Вона також наголошує, нав’язані Росією умови, на які нібито погоджується голова української делегації Кравчук, передбачають надання ОРДЛО так званого "особливого статусу" на постійній основі, подальше відведення української армії в тил та запровадження так званого "прямого діалогу" між українською владою та керованими з Москви терористами".

Климпуш-Цинсадзе вважаєе, що виконання бодай одного пункту із вказаних вимог росіян стане початком знищення суверенітету України.

"Особливо цинічним виглядає процес здачі українського суверенітету у дні, коли Україна відзначає 29 річницю української незалежності. Вимагаю у влади оприлюднити деталі перемовин, які ведуться українською делегацією, а також інструкції/директиви, якими керується голова делегації Кравчук, який, вочевидь, відповідно до своїх повноважень, відображає офіційну позицію діючого президента", - резюмує нардеп.

Нагадаємо, раніше Леонід Кравчук заявив, що учасники Тристоронньої контактної групи зрушили з місця в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі. Зараз в регіоні вже 25 днів дотримання перемир'я.