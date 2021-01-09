Порошенко закликала владу повернути належне фінансування культурних проектів

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

Суттєве недофінансування культурних проектів не дозволяє Україні рухатися вперед. Треба повернути їхнє належне фінансування.

Про це заявила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Київради, депутат "Європейської солідарності" Марина Порошенко в програмі Юлії Литвиненко на телеканалі "Kyiv Live".

За її словами, за період її керівництва Українським культурним фондом українськими митцям вдалося реалізувати близько 700 проектів. Наразі фінансування сфери культури суттєво скорочене.

"Безумовно, проект Українського культурного фонду - це моя особиста гордість. Три роки тому він був створений за найкращими європейськими зразками. І працює за сучасними принципами прозорості, незаангажованості, підтримки культури і мистецтва в Україні. Він дійсно надихнув нашу творчу спільноту на те, що вона можливо вперше відчула, що Україні потрібен культурний мистецький продукт, що держава дійсно дбає про нашу творчу еліту", - згадує Марина Порошенко.

Вона також зазначила, що за її керівництва Фондом українці змогли побачити, що з’явилося культурне життя в Україні.

Станом на кінець бюджетного 2020 року, за її словами, реалізується тільки два бюджетних проекти. Це безпосередньо основна програма з підтримки культурних і мистецьких проектів, яка сьогодні недофінансована майже на 40%. Друга програма - це інституційна підтримка в культурній галузі. І вона недофінансована на 60%.

"Я дуже сподіваюся, що такий підхід щодо підтримки культури, культурної спадщини буде переглянутий. Кожна країна повинна підтримувати свою культуру. Це те, що нас ідентифікує. Це те, що дає нам підстави пишатися нашою країною, нашими культурними, творчими надбаннями. Без цього нам не можна рухатися вперед, формувати національну гордість за нашу державу", - додає Марина Порошенко.

Вона також нагадала, що масштабні культурні ідеї реалізовані завдяки меценатству Фонду Порошенка і компанії Roshen.

"Ми і раніше реалізовували власноруч багато проектів по всій країні. Тобто вони мали всеукраїнський масштаб. Я думаю, що всі українці знають ці проекти. Це і світло-музичний фонтан Roshen, і Черкаський зоопарк, і Театр на Подолі. Цієї осені ми вже презентували новий проект - нова концертна зала, концерт-хол Roshen, який буде будуватися за всіма сучасними вимогами - і світовими, і європейськими", - розповідає Марина Порошенко.

Нагадаємо, раніше Марина Порошенко назвала справжніми героями 2020 року лікарів, які стримують епідемію COVID-19.