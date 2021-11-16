Порошенко закликав до жорстких санкцій і посилення присутності союзників в Україні

Він вважає це викликом для України і всього колективного Заходу.

"Путінський режим не знає меж, - наголошує Порошенко. - Цілком очевидно, що Путін на цьому зупинятися не збирається. Білоруськими маневрами він відволікає увагу. Непродовженням мандату спостережної місії ОБСЄ на двох російських прикордонних пунктах і через блокування СММ ОБСЄ він прагне позбутися зайвих очей. Концентрацією своїх військ на українському напрямі він погрожує не лише Україні. Він окреслює нові "червоні" лінії для Заходу: якщо раніше це стосувалося членства України в НАТО, то сьогодні вже залучення НАТО в Україну".

За словами політика, своїм злочинним указом Путін фіксує нові межі російської гібридної агресії.

"Кремль прискорює сценарій повзучої анексії окупованих територій Донбасу. Нахабно показує, що йому не потрібне мирне врегулювання - лише повна капітуляція України і Заходу", - зазначає Порошенко.

Відповідь світу має бути адекватною наявним викликам, переконаний лідер "Європейської Солідарності".

"Саме час для посиленої міжнародної присутності і в Україні наших союзників. Саме час для збільшення ціни за російську зухвалість новими санкціями. Саме в цьому контексті щиро вітаю рішучість позиції Берліна та Парижа, які чітко попередили Москву про "серйозні наслідки", у разі нових спроб підірвати територіальну цілісність України. Очікую, що цей приклад продовжать інші наші партнери. Саме час для зупинки сертифікації "Північного потоку-2". Важливо, що й Україну долучили до цього процесу", - констатує Порошенко.

П'ятий президент переконаний, що треба вимагати не лише скасування цього указу, але й повернення захоплених Росією підприємств, відміни російськоі рублевої зони, скасування рішень про паспортизацію.

"Слід розуміти, що під гуманітарною риторикою стирчать вуха повзучого економічного аншлюсу українського Донбасу. Поки влада зволікала з визнанням попереджень партнерів про російські маневри на кордоні, Москва все глибше запускає свої щупальця в український суверенітет, - застерігає Петро Порошенко. - Путін сам не зупиниться. Зупинити його маємо ми, скоординовано та разом з проукраїнською міжнародною коаліцією!".