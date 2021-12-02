Порошенко закликав закласти в бюджет витрати на підвищення соцгарантій для українців

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко жорстко розкритикував проект Державного бюджету на наступний рік. Він зауважив, що у документі "слуги" не передбачили грошей для тих масштабних обіцянок, які щедро роздав Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної ради.

"І тут Остапа понесло. Він відчув прилив нових сил і шахматних ідей". Так би класик сказав про вчорашній день. Якщо користатися народною мудрістю, то як ступнув, так і брехнув. Послання обіцяв, неначе в нього перший день президентства, а вже завершується третій рік і треба тримати звіт. В бюджеті немає і сліду того, про що він говорив вчора. Ні витрат на економічні паспорти українців, ні 30 млрд грн на "велику термомодернізацію", - констатує Порошенко.

За його словами, таке враження, що українці та влада живуть в різних країнах.

"Народ живе в умовах низької вакцинації, рекордної смертності, в умовах недофінансування Державного оборонного замовлення, неіндексації пенсій, неіндексації зарплат. А влада живе в примарному мареві ілюзій", - зауважує лідер "Європейської солідарності".

Порошенко наголосив, що міжнародні фінансові інституції вже переглянули прогноз ВВП України у бік зниження.

"На екваторі ніхто не сподівається на диво. Але ставимо лише найголовніші вимоги, щоб захистити людей. Перше - субсидії. Нам треба захистити місцеві громади, компенсувати і врятувати місцеве самоврядування і дати субсидії людям за простою формулою, - говорить Порошенко. - Треба хоча б виконувати закон про поетапне збільшення зарплат вчителів. Хоча б компенсувати індексацію".

Політик навіть запропонував "перелопатити проект", але він впевнений, що "і при свічках не знайдеться, де ж там збільшення платні медикам, де 300% тим, хто працює з ковідними хворими".

"І якщо уряд хоче виконати обіцянку Зеленського - треба додати ще 50 млрд грн. 23 млрд грн - і ми це вимагаємо - треба додати пенсіонерам на індексацію", - наголошує лідер партії.

Він обурився, що сторожем у супермаркеті можна заробити більше, ніж військовим, який боронить країну.

"Тим більше, що 14 жовтня обіцяли підвищення. Три роки не підвищували. Саме зараз час виконати зобов’язання. Вимагаємо це зробити негайно", - закликав Петро Порошенко.