Порошенко закликав владу діяти відповідно до рівня зовнішньої загрози

Він повідомив, що за останні тижні дав десятки інтерв’ю провідним світовим виданням, і всі вони зауважують: ескалація на кордонах України - це найгірший момент для політичних переслідувань опозиції.

"Неадекватність оцінки рівня загроз. Коли ми кажемо, що не треба панікувати - мій перший голос: не треба. Але нам не треба перетворюватися в комуністичне керівництво України зразка квітня 1986 року, коли всі виходили і говорили - нема Чорнобиля, нема загрози, головне завдання провести першотравневу демонстрацію, не треба панікувати. На жаль, українське керівництво веде себе саме так. Тоді це закінчилося трагедією. А ми з вами робимо все для того, щоб трагедії не допустити зараз", - провів паралелі Порошенко.

За словами політика, загроза є критичною, за оцінками західних партнерів найбільша після Другої світової війни, а українські танки стоять без палива.

"Для бронетехніки немає солярки. Рівень комплектності українських бойових бригад сягає 50-55%, і ніхто не продовжує контрактів із військовослужбовцями у зв’язку з тим, що грошове забезпечення армії на рівні нижче середньої зарплати в країні. І охоронець супермаркету сьогодні отримує більше бійця спецпризначенця чи бійця десантно-штурмових військ, - констатує Петро Порошенко. - Чому стратегічні резерви пусті і ніхто не збирається їх поповнювати? Чому ми зараз не можемо розгорнути резерв першої черги? Чому ми не можемо на півроку запропонувати контракти ветеранам, повернувши їх у свої бригади? Чому врешті-решт ми не можемо забезпечити, щоб український воїн отримував мінімум 25 тис. грн, а на фронті в окопі отримував 50 тис. грн?".

Порошенко нагадав, що пропозиція "Європейської солідарності», яка була підтримана всіма силами демократичної опозиції українського парламенту щодо збільшення на 50 млрд грн фінансування армії для вирішення саме цих проблем, була не підтримана двома фракціями - "Слуга народу" і ОПЗЖ.