Порошенко закликав владу докласти всіх зусиль задля участі у саміті НАТО

Про це Порошенко заявив під час акції "Перша хвилина миру" 8 травня.

На його думку, міжнародна коаліція на підтримку України, яку вдалося сформувати у 2014-му році, так само значима, як свого часу антигітлерівська коаліція.

"У цьому сенсі дуже важливим був візит до Києва державного секретаря США пана Ентоні Блінкена, нащадка емігрантів з України, з Переяслава. З мого з ним спілкування, із його публічних заяв є очевидною готовність Сполучених Штатів і надалі допомагати Україні у справі захисту суверенітету і територіальної цілісності і незалежності нашої держави", - заявив Порошенко.

На його переконання, американська підтримка могла б бути ще потужнішою і дієвішою, якби чинна влада протягом останніх двох років не згорнула низку надзвичайно важливих реформ, в тому числі в секторі оборони і безпеки, а також в антикорупційній сфері.

"Якби влада не загрузла у корупції, якби не підривала довіру до себе з боку нової американської адміністрації, яка ще з попередніх часів є співавтором наших реформ 2014-19 років, досконало знає і розуміє ситуацію в Україні", - додав Порошенко.

Він також заявив, що протягом двох років влада ігнорувала необхідність Плану дій щодо членства в Альянсі, визнавши свою помилку лише зараз.

"Щойно ми дізналися - як і Лондонський саміт 2019 року, зараз зустріч на саміті НАТО в Брюсселі в червні поточного року знову відбудеться без українського керівництва. Те, що у 2014-19 роках стало вже рутиною, тепер, на жаль, для України чомусь перетворюється на недосяжну мрію", - вважає Порошенко.

Водночас він закликав президента Зеленського взяти цю справу під особистий контроль, й кинути всі сили на організацію візиту до Брюсселя, де відбуватиметься цьогорічний саміт.

"Це надзвичайно важливо для України. Програма-максимум - досягти надання ПДЧ до 2024 року. Програма-мінімум - добийтеся, хоча б запрошення", - резюмував Порошенко.