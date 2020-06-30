Порошенко закликав владу перекинути будівельну техніку на Прикарпаття

Треба негайно перекинути будівельну техніку на Прикарпаття у постраждалі від руйнівної повені райони, забезпечити людей фінансами та будівельними матеріалами, щоб відновити житло у найкоротші терміни. Про це заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час погоджувальної ради у парламенті. За його словами, рішення у ситуації стихійного лиха мають ухвалюватись негайно, а бюрократична тяганина, до якої влада змушує людей у зруйнованих стихією населених пунктах, неприпустима.

"Вчора я повернувся з Прикарпаття. Зустрічався в тих селах, які найбільше постраждали від повені. Хочу наголосити, що ця повінь найбільша за останні 50 років. Вона перевищує катастрофічну повінь 2008 року. Люди терміново потребують нашої допомоги. Можете собі уявити, що жінка, в якої засипало і зруйнувало будинок, засипало її чоловіка, вони відкопали його з переламаними ногами, отримала пропозицію від влади, щоб вона зафільмувала, що в неї постраждало, написала заявку про те, як саме це доводиться, і вони подумають – як допомогти. Така поведінка влади є абсолютно неприйнятною Бо вона з дітьми залишилася на вулиці, і ми вимушені були застосовувати певні кроки, для того щоб врятувати їх", - заявив Порошенко.

Він поставив за приклад міжнародних партнерів України, які протягом найкоротшого часу організували доставку гуманітарної допомоги у Прикарпаття.

"Я хочу, щоб ми повчилися в наших європейських партнерів, де через механізм цивільного захисту протягом 12 годин Швеція, Італія, допомога з Ізраїлю – бензопили, мотопомпи для відкачування води, електрогенератори та інше вже надходять в Україну", - повідомив Порошенко.

"Протягом 24 годин люди повинні отримати фінансову компенсацію. Протягом 24 годин ті люди, які опинилися без даху над головою, будівлі яких були повністю зруйновані, мають отримати де жити", – наголошує Порошенко

Своєю чергою, Порошенко закликав керівництво парламенту вже сьогодні заслухати урядовців щодо заходів подолання наслідків повені на Прикарпатті, ухвалити зміни до бюджету й організувати парламентський контроль проти розкрадань бюджетних грошей.

"Ми негайно сьогодні маємо заслухати прем’єр-міністра, сьогодні розглянути пропозиції щодо внесення змін до бюджету. Сьогодні треба буде сформувати - і люди дуже просять про це, - орган парламентського контролю за використанням кожної копійки бюджетних коштів, щоб вона не пішла, як це, на жаль, трапляється з бюджетними грошима", сказав політик.

Він також закликав усіх народних депутатів приєднатися до ініціативи фракції "Європейська солідарність" перерахувати одноденний заробіток для постраждалих від повені.

"Тут не треба тягнути ковдру на себе, парламент також повинен і символічно висловитись", - додав Порошенко.

Порошенко переконаний, на Прикарпаття необхідно негайно спрямувати дорожню будівельну техніку і розблокувати зруйновану інфраструктуру.

"Наголошую: продовження нашої програми дорожнього будівництва, яка зараз називається "Велике будівництво", лише підсвічене "відосиками" - маємо негайно всю техніку, яка там є - грейдери, самоскиди, вантажні автомобілі, екскаватори, перекинути на Прикарпаття. Сьогодні люди повністю відрізані від зовнішнього світу. Будівельні матеріали мають там бути вже завтра. І я прошу парламент підтримати цю ініціативу: негайно організувати або виступ, або зустріч з урядовцями", - заявив Порошенко

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко привіз на Прикарпаття допомогу постраждалим від повені. Команда Порошенка побувала у Надвірнянському районі, куди привезла дизель-генератори та помпи для відкачування води.