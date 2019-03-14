Порошенко закликав встановити винуватців смерті співробітника АП

Тіло співробітника АП знайшли на вулиці Багговутівській в Києві

Президент Украины Петр Порошенко призывает как можно скорее установить виновных в смерти сотрудника администрации президента Украины Александра Бухтатого, тело которого было найдено в четверг утром на улице Багговутовской в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Порошенко поручил главе администрации президента оказать всю необходимую организационную помощь для похорон погибшего

"Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам и друзьям в связи с трагической смертью сотрудника нашей администрации - Александра Евгеньевича Бухтатого. Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - говорится в заявлении.

Отметим, Бухтатый работал главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

Как известно, сегодня в Киеве на улице Багговутовской было найдено тело мужчины. Позже стало известно, что погибший работал в администрации президента.

Напомним, ранее полиция Киева начали уголовное производство по факту поджога автомобиля депутата Киеврады, который произошел ночью 12 февраля.