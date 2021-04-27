ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Порошенко закликав Раду підтримати постанову "ЄС" про доступ українців до щеплення

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 квітня 2021 17:09
Порошенко закликав Раду підтримати постанову "ЄС" про доступ українців до щеплення Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав Верховну раду ухвалити постанову щодо рівного доступу громадян до якісних вакцин та лікування від коронавірусу.

Про це Порошенко заявив з трибуни парламенту.

"Вакцинація - наріжний камінь добре відомого антиковідного плану "Європейської солідарності". Він головний в проекті постанови Верховної ради, і я дуже дякую усім фракціям, які підписали підписні листи, і ми зібрали 154 підписи. На жаль, з монобільшості ми не маємо жодного підпису. І тим самим є ризик, що вони стануть безвідповідальними співучасниками злочинної бездіяльності діючої влади", - заявив Порошенко.

За його словами, треба визнати неналежним і незадовільним виконання постанови Верховної ради про заходи протидії поширенню коронавірусу. Відповідальність за фактичний зрив вакцинації, передбачений дорожньою картою.

"Якщо треба, ми готові взяти участь в засіданні РНБО і разом, об’єднавшися, зупинити пандемію. Закликаю проголосувати за постанову", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.

Раніше головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація новою партією препарату AstraZeneca розпочнеться вже цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Парламент Порошенко Петро Вакцина від коронавірусу
NEWS
Єрмак: поки невідома дата зустрічі Зеленського з Путіним, але вона може стати історичною
Єрмак: поки невідома дата зустрічі Зеленського з Путіним, але вона може стати історичною
DAILY
"Російські гірки" Емманюеля Макрона. Чого чекати Україні від французького президента
Анастасія Ізвощіковаспеціально для РБК-Україна "Російські гірки" Емманюеля Макрона. Чого чекати Україні від французького президента