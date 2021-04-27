Порошенко закликав Раду підтримати постанову "ЄС" про доступ українців до щеплення
П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав Верховну раду ухвалити постанову щодо рівного доступу громадян до якісних вакцин та лікування від коронавірусу.
Про це Порошенко заявив з трибуни парламенту.
"Вакцинація - наріжний камінь добре відомого антиковідного плану "Європейської солідарності". Він головний в проекті постанови Верховної ради, і я дуже дякую усім фракціям, які підписали підписні листи, і ми зібрали 154 підписи. На жаль, з монобільшості ми не маємо жодного підпису. І тим самим є ризик, що вони стануть безвідповідальними співучасниками злочинної бездіяльності діючої влади", - заявив Порошенко.
За його словами, треба визнати неналежним і незадовільним виконання постанови Верховної ради про заходи протидії поширенню коронавірусу. Відповідальність за фактичний зрив вакцинації, передбачений дорожньою картою.
"Якщо треба, ми готові взяти участь в засіданні РНБО і разом, об’єднавшися, зупинити пандемію. Закликаю проголосувати за постанову", - резюмував Порошенко.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.
Раніше головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація новою партією препарату AstraZeneca розпочнеться вже цього тижня.