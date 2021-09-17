Порошенко закликав не визнавати вибори до російської Держдуми

"Йдеться не тільки про те, щоб дати окрему різко-негативну оцінку виборам у Криму та на окупованих територіях Донбасу. Можливо, і про більше. Немає підстав вважати, що ці "вибори" в Росії будуть кращі, ніж торішні "вибори" у Лукашенка. Тому й оцінки мали б бути тотожними", - говорить п'ятий президент.

Крім того, Порошенко закликає організувати хвилю засудження паспортизації як акту агресії проти України. На його думку, засудити це мають і на рівні Генасамблеї ООН, і партнери по Європейському Союзі, у тому числі за результатами саміту Україна-ЄС у жовтні.

Також Росія має понести міжнародно-правову відповідальність, переконаний Порошенко. Тому слід добиватися посилення санкцій проти РФ за систематичне невиконання Мінських домовленостей, незаконну паспортизацію та електоральну анексію.

"І головне - за те, що лише за два з половиною роки так званого перемир’я Росія вбила на фронті понад двісті українських воїнів", - додає Порошенко.

Він також переконаний, що президент України під час сесії Генасамблеї ООН має ініціювати спецдебати в рамках Радбезу ООН.

"Завдання президента - привернути увагу наших друзів, партнерів і союзників до злочинів Кремля. Згадати про кампанію залякування кримськотатарської спільноти в Криму, перетворення півострова в "острів несвободи" та військову базу. Скликати спецдебати в рамках Радбезу ООН. Україна має добитися того, щоби всі країни-учасниці "Кримської платформи" засудили Росію за арешт першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, безпосереднього учасника конференції", - резюмував політик.