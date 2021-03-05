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Порошенко закликав правоохоронні органи притягнути Коломойського до відповідальності

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 18:09
Порошенко закликав правоохоронні органи притягнути Коломойського до відповідальності Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Те, що олігарх Ігор Коломойський буде визнаний масштабним корупціонером і потрапить під американські санкції, завжди було лише питанням часу. Наступний крок - обвинувачувальний акт американського правосуддя.

Про це заявив п'ятий президент Петро Порошенко, передає прес-служба "Євросолідарності".

"Українські правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського. Йому негайно мають пред’явити звинувачення і підозру та запроторити його за ґрати. Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що США вводять санкції проти Коломойського за причетність до корупції в Україні. У заяві Блінкена йдеться, що бізнесмен "підривав верховенство закону і віру суспільства в демократичні інститути", коли був головною Дніпропетровської ОДА у 2014-2015 роках.

Сполучені Штати Америки, крім бізнесмена Ігоря Коломойського, ввели санкції також проти членів його родини. Відповідно, найближчим родичам заборонили в'їзд до США.

Відзначимо, американські правоохоронні органи ще підозрюють Коломойського у використанні незаконно привласнених коштів для покупки нерухомості в США.

За даними прокуратури, в період з 2008 до 2016 року Коломойський отримав шахрайські позики і кредитні лінії, частину доходів від яких відмивав через рахунки підставних компаній в кіпрському офісі "ПриватБанку". Далі ці гроші легалізовувались в США.

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