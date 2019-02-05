Порошенко закликав Раду ухвалити закон про податок на виведений капітал

Президент вважає, що ухвалення закону не вигідне тим, хто не інвестує в Україну

Президент Украины надеется, что Верховная рада поддержит его законопроект о налоге на выведенный капитал. Об этом он заявил в ходе программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

По словам президента, закон о налоге на выведенный капитал с подписью президента давно зарегистрирован в Верховной раде, однако пока может продолжаться дискуссии о сроках введения нового налога.

"Была проведена большая работа с бизнесом, с представителями объединений бизнеса по разъяснению положений этого закона... Закон лежит в парламенте. Я официально обращаюсь к парламентариям. Прошу поддержать. Мы можем вести дискуссии, вводить это в 2019 году, или с 1 января 2020-го, или в середине 2020-го, но дайте надежный ориентир бизнесу и инвесторам", - призвал Порошенко.

Он отметил, что принятие закона не выгодно тем, кто выводит капиталы за пределы страны и не инвестирует в Украину.

"Кому это выгодно - тем, кто выводит деньги из Украины без инвестиций. Подписал соглашение о двойном налогообложении - и те деньги, которые заработаны в Украине, спокойно выводишь в третью страну. Не в виде прибыли или дивидендов, а в виде роялти схем и прикрытия выводишь деньги из Украины. Мы сказали: "Нет, оставляй деньги в Украине и инвестируй - ноль налогообложения, выводишь деньги из Украины - плати налоги", - пояснил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли