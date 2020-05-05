Порошенко закликав парламент підтримати законопроекти про соціальний захист медиків

Українські медики, які працюють з COVID 19, мають отримати обіцяну владою доплату у 300% вже за квітень і мають бути застраховані від коронавірусу. Про це заявив лідер "Європейської солідарності", п’ятий президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми проголосували, в тому числі під час підготовки пакету законопроектів по коронавірусу, кардинальне збільшення заробітної плати лікарям. До 300% збільшується зарплата всім медичним працівникам, які працюють в небезпеці коронавірусу. Станом на зараз, коли пройшов вже місяць, лікарі все ще не дочекалися збільшення заробітної плати, лікарі все ще працюють майже безкоштовно. Ми вважаємо неприйнятним, коли в цій злочинній бездіяльності звинувачують або місцеве самоврядування, або громадських активістів", - сказав Порошенко.

Він вкотре нагадав, що "Європейська солідарність" вимагає застрахувати медиків на випадок інфікування коронавірусною інфекцією, і цей законопроект має бути одним із пріоритетних на позачерговому засіданні.

"Лікарі мають страхуватися, так само як й солдати на фронті. І у випадку, якщо лікар захворів, виконуючи свої обов’язки, то страхова сума складає не менше 200 тисяч гривень. Якщо будуть смертельні випадки серед лікарів, родина має отримати не менше 1,5 мільйона гривень", - додав Порошенко.

Він повідомив, що після реєстрації ініціативи депутатів протягом 72 годин має бути ухвалене рішення про позачергове засідання.

"Зараз я йду до Верховної Ради, буде зустріч з керівництвом Верховної Ради, технічна робота буде зроблена для відповідної реєстрації. Включається відповідно до законодавства 72 години, протягом яких має бути скликана позачергова сесія. Позачергова сесія має бути скликана саме на цьому тижні, тому що кожен день тягне за собою від 60 до 100 випадків захворювання лікарів", - сказав Порошенко.

Він також зазначив, що ще один нагальний законопроект, який має бути ухвалений на позачерговому засіданні - про масове тестування.

"Україна займає останнє місце в Європі за кількістю протестованих на сто тисяч населення. Це категорично неприйнятно. Нам понад місяць тому обіцяли, що в країну привезено 2 мільйони тестів, а тестовано трохи понад 100 тисяч людей. Це або злочинна бездіяльність, або обдурювання людей", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у четвер, 7 травня, відбудеться позачергове засідання Верховної ради на вимогу 157 парламентаріїв. Він зазначив, що в ході засідання нардепи розглянуть законопроекти про соціальний захист медиків.